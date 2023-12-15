Хорошие новости для Лунина подтвердил авторитетный испанский источник

Андрей Лунин аплодирует болельщикам "Реала". Фото: instagram.com/rmapictures

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти наконец определился с основным голкипером на время отсутствия Тибо Куртуа. Выбор наставник делал между украинцем Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой.

Впервые с момента перехода Лунина в "Реал" он будет основным игроком, сообщает AS.

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Анчелотти начал доверять Лунину

В начале ноября, до травмы Кепы, Анчелотти даже не хотел слышать о Лунине как основном голкипере. Когда же украинцу пришлось заменить Аррисабалагу, то он не провалил ни одного матча.

В ситуации, когда болельщики и игроки "Реала" были на стороне Андрея, тренер не хотел к ним прислушиваться, но изменил мнение, увидев, что у украинца лучше статистика чем у конкурента.

Источник сообщил, что мнение Анчелотти также изменил после матча Ла Лиги с "Бетисом" (1:1), где Андрей стал вторым лучшим игроком матча после Джуда Беллингема.

На текущий момент главный тренер считает, что Лунин чаще выручал сейвами чем Кепа и начал играть намного увереннее чем раньше.

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