Хорошие новости для Лунина подтвердил авторитетный испанский источник
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти наконец определился с основным голкипером на время отсутствия Тибо Куртуа. Выбор наставник делал между украинцем Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой.
Впервые с момента перехода Лунина в "Реал" он будет основным игроком, сообщает AS.
Анчелотти начал доверять Лунину
В начале ноября, до травмы Кепы, Анчелотти даже не хотел слышать о Лунине как основном голкипере. Когда же украинцу пришлось заменить Аррисабалагу, то он не провалил ни одного матча.
В ситуации, когда болельщики и игроки "Реала" были на стороне Андрея, тренер не хотел к ним прислушиваться, но изменил мнение, увидев, что у украинца лучше статистика чем у конкурента.
Источник сообщил, что мнение Анчелотти также изменил после матча Ла Лиги с "Бетисом" (1:1), где Андрей стал вторым лучшим игроком матча после Джуда Беллингема.
На текущий момент главный тренер считает, что Лунин чаще выручал сейвами чем Кепа и начал играть намного увереннее чем раньше.
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