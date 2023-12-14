Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Инсайдер сообщил, кто из вратарей Реала сыграет в следующем матче arrow

Инсайдер сообщил, кто из вратарей Реала сыграет в следующем матче

14 декабря 2023 12:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Инсайдер сообщил, кто из вратарей Реала сыграет в следующем матче
Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В мадридском "Реале" продолжается непонятная ситуация с определением основного голкипера. В последнем матче играл Кепа Аррисабалага, а украинец Андрей Лунин просидел всю игру на скамейке запасных.

О том, кто сыграет в следующем матче сообщило Madrid Universal со ссылкой на авторитетный источник Relevo.

Читайте также:

Лунин или Кепа

По информации источников в клубе, в матче 17-го тура чемпионата Испании в стартовый состав мадридского "Реала" вернется Лунин.

Вероятно, главного тренера Карло Анчелотти впечатлило, что украинец после травмы Кепы не провалил ни одного матча, а в нескольких играх был одним из лучших в составе своей команды.

Кепа ранее вернулся после травмы и сыграл матч Лиги чемпионов против берлинского "Униона", где пропустил два мяча, а "Реал" победил со счетом 3:2.

Отметим, что Лунин в нынешнем сезоне провел восемь матчей, в которых пропустил пять мячей и четыре игры сыграл на ноль. Трансферная стоимость украинца оценивается в 5 млн евро по версии "Трансфермаркт".

У Лунина летом 2024 года заканчивается контракт с "Реалом" и он на правах свободного агента планирует найти другой клуб, где будет игроком стартового состава.

Напомним, УЕФА снова наказал сборную Украины за расизм болельщиков.

"Барселона" украдет тренера у Цыганкова и Довбика.

Маурисио Почеттино разозлился на Мудрика — известная причина.

Карим Бензема превзошел достижения Месси и Роналду.

Источник утверждает, что у Виктора Цыганкова в "Жироне" есть клаусула.

Футболист "Динамо" вошел в список самых быстрых игроков мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме