Инсайдер сообщил, кто из вратарей Реала сыграет в следующем матче
В мадридском "Реале" продолжается непонятная ситуация с определением основного голкипера. В последнем матче играл Кепа Аррисабалага, а украинец Андрей Лунин просидел всю игру на скамейке запасных.
О том, кто сыграет в следующем матче сообщило Madrid Universal со ссылкой на авторитетный источник Relevo.
Лунин или Кепа
По информации источников в клубе, в матче 17-го тура чемпионата Испании в стартовый состав мадридского "Реала" вернется Лунин.
Вероятно, главного тренера Карло Анчелотти впечатлило, что украинец после травмы Кепы не провалил ни одного матча, а в нескольких играх был одним из лучших в составе своей команды.
Кепа ранее вернулся после травмы и сыграл матч Лиги чемпионов против берлинского "Униона", где пропустил два мяча, а "Реал" победил со счетом 3:2.
Отметим, что Лунин в нынешнем сезоне провел восемь матчей, в которых пропустил пять мячей и четыре игры сыграл на ноль. Трансферная стоимость украинца оценивается в 5 млн евро по версии "Трансфермаркт".
У Лунина летом 2024 года заканчивается контракт с "Реалом" и он на правах свободного агента планирует найти другой клуб, где будет игроком стартового состава.
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