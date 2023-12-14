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Інсайдер повідомив, хто з воротарів Реала зіграє у наступному матчі

14 грудня 2023 12:40
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Агабекян Карен
редактор
Інсайдер повідомив, хто з воротарів Реала зіграє у наступному матчі
Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina
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Агабекян Карен
редактор

У мадридському "Реалі" продовжується незрозуміла ситуація з визначенням основного голкіпера. В останньому матчі грав Кепа Аррісабалага, а українець Андрій Лунін просидів усю гру на лаві запасних.

Про те, хто зіграє у наступному матчі, повідомило Madrid Universal з посиланням на авторитетне джерело Relevo.

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Лунін чи Кепа

За інформацією джерел у клубі, у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії до стартового складу мадридського "Реала" повернеться Лунін.

Ймовірно, головного тренера Карло Анчелотті вразило, що українець після травми Кепи не провалив жодного матчу, а в кількох іграх був одним із найкращих у складі своєї команди.

Кепа раніше повернувся після травми та зіграв матч Ліги чемпіонів проти берлінського "Уніона", де пропустив два м'ячі, а "Реал" переміг з рахунком 3:2.

Зазначимо, що Лунін цього сезону провів вісім матчів, у яких пропустив п'ять м'ячів і чотири гри зіграв на нуль. Трансферна вартість українця оцінюється в 5 млн євро за версією "Трансфермаркт".

У Луніна влітку 2024 року закінчується контракт з "Реалом" і він на правах вільного агента планує знайти інший клуб, де буде гравцем стартового складу.

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