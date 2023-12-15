Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Хороші новини для Луніна підтвердило авторитетне іспанське джерело arrow

Хороші новини для Луніна підтвердило авторитетне іспанське джерело

15 грудня 2023 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хороші новини для Луніна підтвердило авторитетне іспанське джерело
Андрій Лунін аплодує вболівальникам "Реалу". Фото: instagram.com/rmapictures
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті нарешті визначився з основним голкіпером на час відсутності Тібо Куртуа. Вибір наставник робив між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою.

Вперше з моменту переходу Луніна до "Реала" він буде основним гравцем, повідомляє AS.

Читайте також:
Реал Мадрид
У крайньому матчі Ліги чемпіонів грав Кепа, але ця гра нічого не вирішувала. Фото: "Реал"

Анчелотті почав довіряти Луніну

На початку листопада, до травми Кепи, Анчелотті навіть не хотів чути про Луніна як основного голкіпера. Коли ж українцю довелося замінити на Аррісабалагу, то він не провалив жодного матчу.

У ситуації, коли вболівальники та гравці "Реала" були на боці Андрія, тренер не хотів до них прислухатися, але змінив думку, побачивши, що у українця краща статистика, ніж у конкурента.

Джерело повідомило, що думка Анчелотті також змінилась після матчу Ла Ліги з "Бетісом" (1:1), де Андрій став другим найкращим гравцем матчу після Джуда Беллінгема.

На даний момент головний тренер вважає, що Лунін частіше виручав сейвами ніж Кепа і почав грати набагато впевненіше, ніж раніше.

Нагадаємо, УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників.

"Барселона" вкраде тренера у Циганкова та Довбика .

Олександр Зінченко тягне "Арсенал" вниз, — ексгравець збірної Англії розкритикував українця.

Донецький "Шахтар" дізнався про можливих суперників у плей-оф ЛЄ — серед них "Рома" та "Спортінг".

Другий після Шевченка, як Сікан, увійшов до історії українського футболу.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі