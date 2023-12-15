Хороші новини для Луніна підтвердило авторитетне іспанське джерело

Андрій Лунін аплодує вболівальникам "Реалу". Фото: instagram.com/rmapictures

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті нарешті визначився з основним голкіпером на час відсутності Тібо Куртуа. Вибір наставник робив між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою.

Вперше з моменту переходу Луніна до "Реала" він буде основним гравцем, повідомляє AS.

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Анчелотті почав довіряти Луніну

На початку листопада, до травми Кепи, Анчелотті навіть не хотів чути про Луніна як основного голкіпера. Коли ж українцю довелося замінити на Аррісабалагу, то він не провалив жодного матчу.

У ситуації, коли вболівальники та гравці "Реала" були на боці Андрія, тренер не хотів до них прислухатися, але змінив думку, побачивши, що у українця краща статистика, ніж у конкурента.

Джерело повідомило, що думка Анчелотті також змінилась після матчу Ла Ліги з "Бетісом" (1:1), де Андрій став другим найкращим гравцем матчу після Джуда Беллінгема.

На даний момент головний тренер вважає, що Лунін частіше виручав сейвами ніж Кепа і почав грати набагато впевненіше, ніж раніше.

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