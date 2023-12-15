Хороші новини для Луніна підтвердило авторитетне іспанське джерело
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті нарешті визначився з основним голкіпером на час відсутності Тібо Куртуа. Вибір наставник робив між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою.
Вперше з моменту переходу Луніна до "Реала" він буде основним гравцем, повідомляє AS.
Анчелотті почав довіряти Луніну
На початку листопада, до травми Кепи, Анчелотті навіть не хотів чути про Луніна як основного голкіпера. Коли ж українцю довелося замінити на Аррісабалагу, то він не провалив жодного матчу.
У ситуації, коли вболівальники та гравці "Реала" були на боці Андрія, тренер не хотів до них прислухатися, але змінив думку, побачивши, що у українця краща статистика, ніж у конкурента.
Джерело повідомило, що думка Анчелотті також змінилась після матчу Ла Ліги з "Бетісом" (1:1), де Андрій став другим найкращим гравцем матчу після Джуда Беллінгема.
На даний момент головний тренер вважає, що Лунін частіше виручав сейвами ніж Кепа і почав грати набагато впевненіше, ніж раніше.
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