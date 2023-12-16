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Шахтер зимой хочет избавиться от Шведа, Петряка и еще трех футболистов

16 декабря 2023 08:16
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер зимой хочет избавиться от Шведа, Петряка и еще трех футболистов
Марьян Швед. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Пока неизвестно, кого донецкий "Шахтер" постарается купить в зимнее трансферное окно. Но есть информация об игроках, ставших лишними для клуба.

Имена ненужных "Шахтеру" игроков сообщили в ТаТоТаке.

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Отметим, что "Шахтер" идет четвертым в УПЛ с отставанием в 3 очка от "Кривбасса" и "Днепра-1". При этом у "горняков" есть две игры в запасе.

Трансферная распродажа "Шахтера"

По информации журналиста Михаила Спиваковского, "Шахтер" займется кадровой чисткой от людей, которые не имеют шансов играть, но получают зарплату и "воняют как футболисты".

Вероятно, под словом "воняют" Спиваковский имел в виду, что жалуются на отсутствие игровой практики и портят атмосферу в раздевалке.

Сейчас в команде есть листок с именами пяти игроков, которым будут искать новое место работы.

"Это молодые Козык и Глущенко и более опытные игроки. Это, прежде всего, Иван Петряк, Марьян Швед и Дмитрий Топалов. Думаю, что все эти игроки, особенно Топалов, будут интересны многим украинским клубам", — сказал Спиваковский.

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