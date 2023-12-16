Шахтер зимой хочет избавиться от Шведа, Петряка и еще трех футболистов
Пока неизвестно, кого донецкий "Шахтер" постарается купить в зимнее трансферное окно. Но есть информация об игроках, ставших лишними для клуба.
Имена ненужных "Шахтеру" игроков сообщили в ТаТоТаке.
Отметим, что "Шахтер" идет четвертым в УПЛ с отставанием в 3 очка от "Кривбасса" и "Днепра-1". При этом у "горняков" есть две игры в запасе.
Трансферная распродажа "Шахтера"
По информации журналиста Михаила Спиваковского, "Шахтер" займется кадровой чисткой от людей, которые не имеют шансов играть, но получают зарплату и "воняют как футболисты".
Вероятно, под словом "воняют" Спиваковский имел в виду, что жалуются на отсутствие игровой практики и портят атмосферу в раздевалке.
Сейчас в команде есть листок с именами пяти игроков, которым будут искать новое место работы.
"Это молодые Козык и Глущенко и более опытные игроки. Это, прежде всего, Иван Петряк, Марьян Швед и Дмитрий Топалов. Думаю, что все эти игроки, особенно Топалов, будут интересны многим украинским клубам", — сказал Спиваковский.
Напомним, Миколенко получил травму — что известно.
УЕФА снова наказал сборную Украины за расизм болельщиков.
Хорошие новости для Лунина подтвердил авторитетный испанский источник.
Александр Зинченко тянет "Арсенал" вниз, — экс-игрок сборной Англии раскритиковал украинца.
Донецкий "Шахтер" узнал о возможных соперниках в плей-офф ЛЕ — среди них "Рома" и "Спортинг".
Читайте Новини.LIVE!