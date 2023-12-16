Наставник Довбика та Циганкова пояснив, чому не вірить у чемпіонство Жирони
У чемпіонаті Іспанії каталонська "Жирона" стала справжнім відкриттям сезону. Команда зараз йде на першому місці, випереджаючи "Реал", "Атлетіко" та "Барселону".
Головний тренер "Жирони" Мічел Сенчес зізнався, що не вірить у чемпіонство своєї команди, передає Marca.
Після 16 турів у чемпіонаті Іспанії "Жирона" має 41 очко і посідає перше місце. За ними йдуть "Реал" (39), "Атлетіко" (34) та "Барселона" (34).
🅰 Tsygankov & Dovbyk ⚽— LALIGA (@LaLiga) December 10, 2023
🔌🇺🇦 ¡La connexió ucraniana del @GironaFC ! #BarçaGirona #LALIGAEASPORTS #LALIGAHighlights pic.twitter.com/Un7rJaHTIg
Що сказав про чемпіонство Мічел
За словами Мічела, ще не настав час говорити про чемпіонський титул. У клубі більше думають за вихід до єврокубків як більш реалістичну мету.
"Через десять матчів я побачу, чи маємо шанс боротися за чемпіонський титул. Але зараз рано про це говорити, оскільки ми ще не досягли останньої третини турніру", — сказав фахівець.
Мічел зазначив, що зараз виникла ситуація, коли дві-три поразки сильно опустять тебе в таблиці, оскільки "Реал", "Атлетико" та "Барселона" не часто втрачатимуть очки.
"Щоб завершити чемпіонат у топ-4, нам потрібно бути справжніми переможцями, а це дуже складно зробити. Я не дивлюся далі наступного матчу, але відчуваю, що ми боротимемося за вихід до єврокубків", — сказав Мічел.
Зазначимо, раніше в іспанських ЗМІ почали поширювати чутки, що Мічел веде переговори із "Барселоною". Поширення подібної інформації може підірвати роздягальню у "Жироні".
Нагадаємо, Миколенко отримав травму — що відомо.
УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників.
Хороші новини для Луніна підтвердило авторитетне іспанське джерело.
Олександр Зінченко тягне "Арсенал" вниз , - екс-гравець збірної Англії розкритикував українця.
Донецький "Шахтар" дізнався про можливих суперників у плей-оф ЛЄ — серед них "Рома" та "Спортінг".
Читайте Новини.LIVE!