Наставник Довбика та Циганкова пояснив, чому не вірить у чемпіонство Жирони

Мічел Санчес. Фото: REUTERS/Albert Gea

У чемпіонаті Іспанії каталонська "Жирона" стала справжнім відкриттям сезону. Команда зараз йде на першому місці, випереджаючи "Реал", "Атлетіко" та "Барселону".

Головний тренер "Жирони" Мічел Сенчес зізнався, що не вірить у чемпіонство своєї команди, передає Marca.

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Після 16 турів у чемпіонаті Іспанії "Жирона" має 41 очко і посідає перше місце. За ними йдуть "Реал" (39), "Атлетіко" (34) та "Барселона" (34).

Що сказав про чемпіонство Мічел

За словами Мічела, ще не настав час говорити про чемпіонський титул. У клубі більше думають за вихід до єврокубків як більш реалістичну мету.

"Через десять матчів я побачу, чи маємо шанс боротися за чемпіонський титул. Але зараз рано про це говорити, оскільки ми ще не досягли останньої третини турніру", — сказав фахівець.

Мічел зазначив, що зараз виникла ситуація, коли дві-три поразки сильно опустять тебе в таблиці, оскільки "Реал", "Атлетико" та "Барселона" не часто втрачатимуть очки.

"Щоб завершити чемпіонат у топ-4, нам потрібно бути справжніми переможцями, а це дуже складно зробити. Я не дивлюся далі наступного матчу, але відчуваю, що ми боротимемося за вихід до єврокубків", — сказав Мічел.

Зазначимо, раніше в іспанських ЗМІ почали поширювати чутки, що Мічел веде переговори із "Барселоною". Поширення подібної інформації може підірвати роздягальню у "Жироні".

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