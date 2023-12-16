Наставник Довбика и Цыганкова объяснил, почему не верит в чемпионство Жироны

Мичел Санчес. Фото: REUTERS/Albert Gea

В чемпионате Испании каталонская "Жирона" стала настоящим открытием сезона. Команда сейчас идет на первом месте, опережая "Реал", "Атлетико" и "Барселону".

Главный тренер "Жироны" Мичел Сенчес признался, что не верит в чемпионство своей команды, передает Marca.

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После 16 туров в чемпионата Испании "Жирона" имеет 41 очко и занимает первое место. За ними идут "Реал" (39), "Атлетико" (34) и "Барселона" (34).

Что сказал о чемпионстве Мичел

По словам Мичела, еще не пришло время говорить о чемпионском титуле. В клубе больше думают за выход в еврокубки как более реалистичную цель.

"Через десять матчей я увижу, есть ли у нас шанс бороться за чемпионский титул. Но сейчас рано об этом говорить, поскольку мы еще не достигли последней трети турнира", — сказал специалист.

Мичел отметил, что сейчас возникла ситуация, когда два-три поражения сильно опустят тебя в таблице, поскольку "Реал", "Атлетико" и "Барселона" не будут часто терять очки.

"Чтобы завершить чемпионат в топ-4, нам нужно быть настоящими победителями, а это очень сложно сделать. Я не смотрю дальше следующего матча, но чувствую, что мы будем бороться за выход в еврокубки", — сказал Мичел.

Отметим, ранее в испанских СМИ начали распространять слухи, что Мичел ведет переговоры с "Барселоной". Распространение подобной информации может подорвать раздевалку в "Жироне".

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