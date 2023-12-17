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Лунін не зіграє з Вільярреалом — Анчелотті змінив думку на користь Кепи

17 грудня 2023 14:41
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Агабекян Карен
редактор
Лунін не зіграє з Вільярреалом — Анчелотті змінив думку на користь Кепи
Андрій Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Стосовно позиції голкіпера в мадридському "Реалі" головний тренер Карло Анчелотті ніяк не визначиться. Тому український воротар Андрій Лунін може знову впасти в немилість.

Авторитетне видання Marca повідомило, що у матчі з "Вільярреалом" знову зіграє Кепа Аррісабалага.

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Лунін знову залишиться на лавці

За інформацією джерела, 17 грудня на матч з "Вільярреалом" Анчелотті поставить у старті Кепу Аррісабалагу, який грав у останньому матчі Ліги чемпіонів проти "Уніона".

Попри те, що Лунін вдало провів період, коли Кепа був травмований, Анчелотті йому не довіряє.

"Джерела повідомили, що сьогодні ввечері виберуть Кепу, а не Луніна, попри на відмінну гру українця в матчі з "Бетісом", — йдеться в повідомленні.

Цього сезону Лунін зіграв у восьми матчах за "Реал", у яких пропустив чотири голи. При цьому він у чотирьох іграх залишив ворота сухими.

Зазначимо, раніше кілька джерел повідомляли, що Лунін стане основним голкіпером "Реала" попри повернення Кепи.

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