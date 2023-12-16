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У футболіста зупинилося серце в матчі з командою Забарного

16 грудня 2023 23:58
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Агабекян Карен
редактор
У футболіста зупинилося серце в матчі з командою Забарного
Лікарі допомагають футболістові, який втратив свідомість. Фото: Reuters/Paul Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках сімнадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги у матчі між "Лутоном" та "Борнмутом" трапилася трагедія. В одного з гравців зупинилося серце.

Із постраждалим Томом Лок'єром це сталося не вперше, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці Лутону проводжають свого капітана оплесками. Фото: Reuters/Paul Childs

Що сталося з Лок'єром

У другому таймі капітан та центральний захисник "Лутона" впав після втрати свідомості.

Футболісту, який опинився на газоні, знадобилася термінова допомога і госпіталізація. Як стало відомо, він прийшов до тями.

На 65-й хвилині матч був перерваний за рахунку 1:1. Команди вирушили до підтрибунного приміщення. Пізніше було ухвалено рішення перенести матч на невизначений термін.

У "Лутоні" повідомили, що гравець перебуває у стабільному стані і зараз він проходить обстеження.

Зазначимо, влітку у фіналі плей-оф за підвищення у класі проти "Ковентрі Сіті" Лок'єр також знепритомнів і був госпіталізований.

На цю мить в АПЛ "Лутон" йде в зоні вильоту, займаючи 18 місце.

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