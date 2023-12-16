У футболиста остановилось сердце в матче с командой Забарного
В рамках семнадцатого тура Английской Премьер-лиги в матче между "Лутоном" и "Борнмутом" случилась трагедия. У одного из игроков остановилось сердце.
С пострадавшим Томом Локьером это случилось не впервые, сообщил портал Новини.LIVE.
Что произошло с Локьером
Во втором тайме капитан и центральный защитник "Лутона" упал после потери сознания.
Оказавшемуся на газоне футболисту потребовалась срочная помощь и госпитализация. Как стало известно, он пришел в себя.
На 65-й минуте матч был прерван при счете 1:1. Команды отправились в подтрибунное помещение. Позже было принято решение перенести матч на неопределенный срок.
В "Лутоне" сообщили, что игрок пребывает в стабильном состоянии и сейчас проходит обследование.
Отметим, летом в финале плей-офф за повышение в классе против "Ковентри Сити" Локьер также потерял сознание и был госпитализирован.
На текущий момент в АПЛ "Лутон" идет в зоне вылета, занимая 18-е место.
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