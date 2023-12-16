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У футболиста остановилось сердце в матче с командой Забарного

16 декабря 2023 23:58
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Агабекян Карен
редактор
У футболиста остановилось сердце в матче с командой Забарного
Врачи помогают потерявшему сознание футболисту. Фото: Reuters/Paul Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках семнадцатого тура Английской Премьер-лиги в матче между "Лутоном" и "Борнмутом" случилась трагедия. У одного из игроков остановилось сердце.

С пострадавшим Томом Локьером это случилось не впервые, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки "Лутона" провожают своего капитана аплодисментами. Фото: Reuters/Paul Childs

Что произошло с Локьером

Во втором тайме капитан и центральный защитник "Лутона" упал после потери сознания.

Оказавшемуся на газоне футболисту потребовалась срочная помощь и госпитализация. Как стало известно, он пришел в себя.

На 65-й минуте матч был прерван при счете 1:1. Команды отправились в подтрибунное помещение. Позже было принято решение перенести матч на неопределенный срок.

В "Лутоне" сообщили, что игрок пребывает в стабильном состоянии и сейчас проходит обследование.

Отметим, летом в финале плей-офф за повышение в классе против "Ковентри Сити" Локьер также потерял сознание и был госпитализирован.

На текущий момент в АПЛ "Лутон" идет в зоне вылета, занимая 18-е место.

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