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Малиновський допоміг Дженоа сенсаційно відібрати очки у Ювентуса

16 грудня 2023 07:08
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Агабекян Карен
редактор
Малиновський допоміг Дженоа сенсаційно відібрати очки у Ювентуса
"Дженоа" святкує нічию з "Ювентусом". Фото: REUTERS/Massimo Pinca
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках шістнадцятого туру Серії А "Дженоа" приймала "Ювентус". З перших хвилин матчу зіграв українець Руслан Маліновський.

Матч завершився нічийним результатом, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Дженоа" - "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Як пройшов матч "Дженоа" — "Ювентус"

Першого удару в рамку воріт на шостій хвилині завдав Маліновський, але забити йому не вдалося. Потім "Дженоа" на правах господаря активно грали в атаці, поки на 27-й хвилині Мартінесу не довелося фолити у своєму штрафному майданчику на К'єзі — пенальті. З 11-метрової точки сам постраждалий реалізував удар.

Забивши гол "Ювентус" перехопив контроль над матчем та активно почав навантажувати фланги суперника.

Після перерви знову активно зіграло "Дженоа" та на 48-й хвилині вони були винагороджені. Після скидання Екубана забив Гудмунссон — 1:1. Потім команди вели тактичне протистояння, під час якого голів не забивали.

Маліновський провів весь матч без замін та заробив жовту картку.

"Дженоа" — "Ювентус" — 1:1

Голи: Гудмундссон, 48 — К'єза, 28 (пен.)

" Дженоа ": Мартінес — Дрегушин, Бані, Де Вінтер — Сабеллі (Вольякко, 84), Френдруп, Бадель, Маліновський, Васкес (Екубан, 46) — Месіас (Гапс, 90+2), Гудмундссон.

" Ювентус ": Щесни — Гатті, Бремер, Данило — Камбьязо (Ілдиз, 88), Маккенні, Локателлі, Міретті (Ілінг, 74), Костич (Веа, 68) — К'єза, Влахович (Мілік, 68).

Попередження : Бадель, Маліновський — Данило, Маккенні, Мілік.

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