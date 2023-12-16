Малиновский помог Дженоа сенсационно отобрать очки у Ювентуса

"Дженоа" празднует ничью с "Ювентусом". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

В рамках шестнадцатого тура Серии А "Дженоа" принимала "Ювентус". С первых минут матча сыграл украинец Руслан Малиновский.

Матч завершился ничейным результатом, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Дженоа" — "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Как прошел матч "Дженоа" — "Ювентус"

Первый удар в рамку ворот на шестой минуте нанес Малиновский, но забить ему не удалось. Затем "Дженоа" как хозяева активно играли в атаке пока на 27-й минуте Мартинесу не пришлось фолить в своей штрафной на Кьезе — пенальти. С 11-метровой точки сам пострадавший реализовал удар.

Забив гол "Ювентус" перехватил контроль над матчем и активно начал нагружать фланги соперника.

После перерыва снова активно сыграло "Дженоа" и на 48-й минуте они были вознаграждены. После скидки Экудана забил Гудмунссон — 1:1. Затем команды вели тактическое противостояние, в ходе которого голов не забивали.

Малиновский провел весь матч без замен и заработал желтую карточку.

"Дженоа" — "Ювентус" — 1:1

Голы: Гудмундссон, 48 — Кьеза, 28 (пен.)

"Дженоа": Мартинес — Дрегушин, Бани, Де Винтер — Сабелли (Вольякко, 84), Френдруп, Бадель, Малиновский, Васкес (Экубан, 46) — Мессиас (Гапс, 90+2), Гудмундссон.

"Ювентус": Щесны — Гатти, Бремер, Данило — Камбьязо (Илдыз, 88), Маккенни, Локателли, Миретти (Илинг, 74), Костич (Веа, 68) — Кьеза, Влахович (Милик, 68).

Предупреждения: Бадель, Малиновский - Данило, Маккенни, Милик.

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