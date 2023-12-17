Яремчука после игры с Барселоной впервые похвалил тренер Валенсии

Роман Яремчук против защитников "Барселоны". Фото: REUTERS/Pablo Morano

В семнадцатом туре чемпионата Испании "Валенсия" сыграла в ничью с "Барселоной" (1:1). С первых минут играл украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук.

После матча главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал игру Яремчука. Слова специалиста привел портал AS.

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Отметим, что Яремчук мог забить в начале матча, а затем был заменен на 61-й минуте.

Яремчуком доволен главный тренер

По словам Барахи, Яремчук за отведенное время сделал то, чего от него хотели. Как оказалось, тренер просил Романа много работать в прессинге.

"Роман приложил огромные усилия, сыграл на максимум, прессинговал, когда нужно было, а затем пытался играть вертикально", — сказал тренер.

По словам Барахи, ранняя замена Яремчука была связана с его здоровьем и риском усугубления травмы.

"Замена была связана с тем, что мы не хотели рисковать его травмой. Замена была из-за осторожности", — добавил специалист.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" 13 матчей, в которых забил один гол.

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