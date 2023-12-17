Яремчука после игры с Барселоной впервые похвалил тренер Валенсии
В семнадцатом туре чемпионата Испании "Валенсия" сыграла в ничью с "Барселоной" (1:1). С первых минут играл украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук.
После матча главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал игру Яремчука. Слова специалиста привел портал AS.
Отметим, что Яремчук мог забить в начале матча, а затем был заменен на 61-й минуте.
La tuvo Yaremchuk ⚽#ValenciaBarça 🦇🔵🔴#LaLigaHighlights pic.twitter.com/HLiYENrmxH— Valencia CF (@valenciacf) December 16, 2023
Яремчуком доволен главный тренер
По словам Барахи, Яремчук за отведенное время сделал то, чего от него хотели. Как оказалось, тренер просил Романа много работать в прессинге.
"Роман приложил огромные усилия, сыграл на максимум, прессинговал, когда нужно было, а затем пытался играть вертикально", — сказал тренер.
По словам Барахи, ранняя замена Яремчука была связана с его здоровьем и риском усугубления травмы.
"Замена была связана с тем, что мы не хотели рисковать его травмой. Замена была из-за осторожности", — добавил специалист.
В нынешнем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" 13 матчей, в которых забил один гол.
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