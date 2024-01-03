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Яремчук забил первый гол за Валенсию в Ла-Лиге — видео

3 января 2024 08:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук забил первый гол за Валенсию в Ла-Лиге — видео
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" победила на "Месталье" "Вильярреал". Роман Яремчук забил свой первый мяч в Ла Лиге. 

Форвард левантийцев стал седьмым украинцем в списке игроков, которые сумели отличиться в Примере, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Роман Яремчук продолжает осваиваться в испанской "Валенсии". Он сыграл уже 13 матчей за левантийскую команду. Украинский форвард в каждом новом поединке действует все более опасно для соперников "летучих мышей". Его дебютный гол был лишь вопросом времени. 

Победа "Валенсии" и гол Яремчука 

Подопечные Рубена Барахи победили дома "Вильярреал" со счетом 3:1 и поднялись на девятое место в турнирной таблице. Роман Яремчук открыл счет уже на четвертой минуте поединка. Украинец завершил комбинацию на левом фланге точным ударом в угол ворот из центра штрафной. Дубль Хосе Луиса Гарсии Вайи с пенальти принес "летучим мышам" убедительную победу. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/

Роман Яремчук стал седьмым украинцем, которым удавалось забить гол в Испании. До него это делали Виктор Цыганков и Артем Довбик ("Жирона"), Артем Кравец ("Гранада"), Евгений Коноплянка ("Севилья"), Александр Яковенко ("Малага") и Сергей Погодин ("Мерида"). 

Уже в воскресенье, седьмого января, в рамках Кубка Испании "Валенсия" сыграет на выезде против "Картахены". 

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