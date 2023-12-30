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В Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК Металлист

30 декабря 2023 23:59
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Агабекян Карен
редактор
В Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК Металлист
Александр Ярославский. Фото: пресс-служба Ярославского
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Харькову. Среди пострадавших зданий также оказалась инфраструктура, которая может быть связана с ФК "Металлист".

Ракетный удар произошел 30 декабря, сообщил портал Новини.LIVE.

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Удар по гостинице Ярославского

Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете в одну из гостиниц в центре города. Как оказалось, ракета либо ее обломки попали в отель Kharkiv Palace.

Отметим, что гостиница принадлежит президенту харьковского "Металлиста" Александру Ярославскому.

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже", — написал мэр Харькова Терехов в соцсетях.

О погибших в результате атаки не сообщается, но по состоянию на 00:00 пострадало 26 человек.

Отметим, что Ярославский покинул Украину после смертельного ДТП с участием его автомобиля. Затем началось полномасштабное вторжение в Украину, в результате которого пострадал бизнес предпринимателя. После этого финансирование клуба существенно уменьшилось, и он вылетел в Первую лигу.

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