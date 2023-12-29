Барселона в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера Жироны

Футболисты "Жироны". Фото: "Жирона"

Благодаря успешной игре "Жироны" в чемпионате Испании ко многим ее игрокам привлечено внимание других клубов. Одним из претендентов является ближайший географический сосед — "Барселона".

Сине-гранатовые заинтересованы в приобретении капитана команды Алеиша Гарсии, сообщил Jijantes FC.

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"Барселона" ищет усиление для центра поля

По информации источника, "Барселона" хочет осуществить трансфер в ближайшее время, когда откроется зимнее трансферное окно.

После травм Гави и Педри такой трансфер выглядит необходимым. При этом сине-гранатовые смогут сильно ослабить основного претендента на чемпионский титул.

Возможно, у "Барселоны" не хватит средств на трансфер футболиста и поэтому они готовы провернуть сделку, по которой, "Жирона" получил деньги и одного из футболистов сине-гранатовых.

Также отметим, что 26-летний Гарсия нравится главному тренеру "Барселоны" Хави Эрнандесу. Сам футболист не единожды говорил о желании перейти в гранд испанского футбола.

В текущем сезоне полузащитник в 18 матчах забил три гола и отдал 4 результативных передачи. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

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