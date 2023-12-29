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Барселона в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера Жироны

29 декабря 2023 11:51
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Агабекян Карен
редактор
Барселона в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера Жироны
Футболисты "Жироны". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Благодаря успешной игре "Жироны" в чемпионате Испании ко многим ее игрокам привлечено внимание других клубов. Одним из претендентов является ближайший географический сосед — "Барселона".

Сине-гранатовые заинтересованы в приобретении капитана команды Алеиша Гарсии, сообщил Jijantes FC.

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Алеиш Гарсия
Капитан "Жироны" Алеиш Гарсия. Фото: "Жирона"

"Барселона" ищет усиление для центра поля

По информации источника, "Барселона" хочет осуществить трансфер в ближайшее время, когда откроется зимнее трансферное окно.

После травм Гави и Педри такой трансфер выглядит необходимым. При этом сине-гранатовые смогут сильно ослабить основного претендента на чемпионский титул.

Возможно, у "Барселоны" не хватит средств на трансфер футболиста и поэтому они готовы провернуть сделку, по которой, "Жирона" получил деньги и одного из футболистов сине-гранатовых.

Также отметим, что 26-летний Гарсия нравится главному тренеру "Барселоны" Хави Эрнандесу. Сам футболист не единожды говорил о желании перейти в гранд испанского футбола.

В текущем сезоне полузащитник в 18 матчах забил три гола и отдал 4 результативных передачи. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

Напомним, бывший главный тренер Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Житомирское "Полесье" сменит эмблему.

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