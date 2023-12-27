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Житомирське Полісся замінить емблему

27 грудня 2023 19:05
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Агабекян Карен
редактор
Житомирське Полісся замінить емблему
Генадій Буткевич та Олександр Усик у формі зі старою емблемою. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У житомирському "Поліссі" остаточно ухвалили рішення стати українським топклубом і тому їх зміни продовжуються. Керівництво клубу вирішило зробити емблему більш сучасною.

За нову емблему всі охочі можуть проголосувати на сайті клубу.

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Розглянуть сім фіналістів

Після початку конкурсу до "Полісся" надійшло 128 ескізів нової емблеми, з яких відібрали сім.

Нові емблеми виглядають сучасніше та агресивніше, оскільки на них нанесено символ клубу — вовка.

Зазначимо, що окрім семи нових емблем уболівальники можуть проголосувати за стару, якщо не хочуть змін.

Раніше у рівненському "Вересі" хотіли поміняти емблему на більш сучасну, але вболівальники виступили проти такого рішення.

Нагадаємо, "Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

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