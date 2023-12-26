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Манчестер Сити заплатит за игрока Жироны 30 млн евро

26 декабря 2023 10:39
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Агабекян Карен
редактор
Манчестер Сити заплатит за игрока Жироны 30 млн евро
Савио играет против "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Материнская команда City Football Group "Манчестер Сити" нашло серьезное усиление в своих так называемых фарм клубах. Целью Хосепа Гвардиолы стал Савио, который сейчас покоряет чемпионат Испании вместе с "Жироной".

Правда, переговоры придется вести с еще одним клубом City Football Group, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, "Ман Сити" собирается вести переговоры с французским "Труа" о трансфере Савио.

На весь текущий сезон 19-летний бразилец отдан в аренду "Жироне", где он отлично себя проявил в чемпионате Испании — пять голов и пять ассистов за двадцать матчей.

"Манчестер Сити" заплатит за бразильца 30 млн евро, а футболист перейдет в клуб следующим летом, когда завершится его аренда в "Жирону"

Отметим, что контракт футболиста с "Труа" действует до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 30 млн евро.

Кроме Савио "Жирона" следующим летом может остаться без Артема Довбика и Виктора Цыганкова, на которых охотиться ряд клубов из топовых чемпионатов.

Напомним, шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграет 12 футболистов.

Известны детали последнего предложения "Ювентуса" по Судакову.

Украинец оказался в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.

"Милан", "Рома" и "Лацио" конкурируют в борьбе за малоизвестного украинца.

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