Шанс для Мудрика — у наступному матчі в Челсі не зіграє 12 футболістів

Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10

Після восьмої поразки цього сезону АПЛ лондонський "Челсі" зараз під загрозою дев'ятої. Причина в тому, що на наступний матч 19 туру проти "Крістал Пелас" не зможуть зіграти дванадцять гравців.

Серед футболістів, що пропускають матч, опинилися сім основних, повідомив портал Новини.LIVE.

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Наразі у "Челсі" офіційно повідомили про травми Бена Чілвелла, Роберто Санчеса, Карні Чуквуемеки, Трево Чалоби, Марка Кукурельї, Веслі Фофана, Леслі Угочукву та Ріса Джеймса.

Захворіли перед матчем два основні центральні півзахисники Мойсес Кайседо та Енцо Фернандес. Ще два лідери команди Коул Палмер та Рахім Стерлінг пропустять гру через перебір жовтих карток.

Серйозно ослабли фланги "Челсі" як у захисті, так і в нападі. Однак цю проблему в клубі навчилися вирішувати. Той самий Михайло Мудрик здатний закрити правий фланг. Більше хвилювання викликає центр півзахисту, який не вражає цього сезону.

Цього сезону "Челсі" посідає десяте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 22 очки.

Зазначимо, що матч "Челсі" та "Крістал Пелас" відбудеться 27 грудня.

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