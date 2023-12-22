Динамо готується до продажу трьох лідерів наступного року

Футболісти святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" готується до відходу кількох футболістів до закордонних клубів. Висока ймовірність того, що це станеться влітку наступного року.

Український клуб хоче заробити великі гроші на своїх вихованцях, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

Читайте також:

Практично виключено варіант, згідно з яким "Динамо" зможе продати когось зі своїх футболістів під час зимового трансферного вікна-2024. Проте вже влітку після чемпіонату Європи з футболу ситуація може різко змінитися.

Георгій Бущан із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого може продати "Динамо"

За останні кілька років закордонні клуби цікавилися кількома футболістами столичного клубу. Цей інтерес зберігається досі. Головними активами "біло-синіх" на трансферному ринку залишаються голкіпер Георгій Бущан, півзахисник Володимир Бражко, а також Микола Шапаренко, який нещодавно зазнав тяжкої травми.

Микола Шапаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

За кожного з цих гравців "Динамо" може заробити понад два мільйони євро. Важливо, щоб гравці не потрапляли до лазарету до кінця сезону, успішно виступили у другому колі української Прем'єр-ліги, а також потрапили до заявки збірної України на Євро-2024, якщо підопічні Сергія Реброва потраплять на континентальну першість.

Бражко завдав удару по воротах суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Всі три гравці продовжать кар'єру тільки в зарубіжних клубах, про продаж з українські команди не йдеться.

Нагадаємо, Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.

У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо.

"Жирона" готова продати свого лідера до мадридського "Реала".

Юрген Клопп стане новим тренером "Барселони" — що відомо.