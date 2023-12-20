Жирона готова продати свого лідера до мадридського Реалу
Каталонська "Жирона" може розлучитися з одним зі своїх лідерів улітку наступного року. Претендентом на футболіста, котрий став відкриттям цього сезону, став мадридський "Реал".
Клуби розпочнуть переговори щодо гравця у січні 2024 року, повідомляє Marca.
Тренерський штаб мадридського "Реала" збирається посилити склад після завершення цього сезону. Одним із претендентів на перехід до столичного клубу став футболіст каталонської "Жирони", яка продовжує лідирувати в турнірній таблиці Ла-Ліги.
На кого націлився "Реал"
Карло Анчелотті шукає нового гравця на позиції правого латераля. Вибір італійського тренера зупинився на 21-річному Яні Коуту. Бразилець провів цього сезону 16 поєдинків, забив один гол і зробив п'ять результативних передач.
Права на Яна Коуту належать англійській "Манчестер Сіті". Футболіст виступає за "Жирону" на правах оренди. Каталонський клуб хоче викупити контракт молодого бразильця вже у січні для того, щоб улітку продати його до мадридського "Реалу" з вигодою для себе.
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