Жирона готова продати свого лідера до мадридського Реалу

Футболісти "Жирони" святкують перемогу. Фото: instagram.com/yan.couto/

Каталонська "Жирона" може розлучитися з одним зі своїх лідерів улітку наступного року. Претендентом на футболіста, котрий став відкриттям цього сезону, став мадридський "Реал".

Клуби розпочнуть переговори щодо гравця у січні 2024 року, повідомляє Marca.

Читайте також:

Тренерський штаб мадридського "Реала" збирається посилити склад після завершення цього сезону. Одним із претендентів на перехід до столичного клубу став футболіст каталонської "Жирони", яка продовжує лідирувати в турнірній таблиці Ла-Ліги.

Ян Коуту допоміг "Жироні" перемогти. Фото: instagram.com/yan.couto/

На кого націлився "Реал"

Карло Анчелотті шукає нового гравця на позиції правого латераля. Вибір італійського тренера зупинився на 21-річному Яні Коуту. Бразилець провів цього сезону 16 поєдинків, забив один гол і зробив п'ять результативних передач.

Права на Яна Коуту належать англійській "Манчестер Сіті". Футболіст виступає за "Жирону" на правах оренди. Каталонський клуб хоче викупити контракт молодого бразильця вже у січні для того, щоб улітку продати його до мадридського "Реалу" з вигодою для себе.

Нагадаємо, Буяльським цікавляться у Німеччині — чи відпустить "Динамо" гравця.

"Динамо" взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться.

Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не "Челсі".

Джерело назвало єдиний клуб, який веде переговори щодо Довбика.

Шовковський та Суркіс домовились купити в "Динамо" трьох футболістів.