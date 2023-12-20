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Жирона готова продати свого лідера до мадридського Реалу

20 грудня 2023 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона готова продати свого лідера до мадридського Реалу
Футболісти "Жирони" святкують перемогу. Фото: instagram.com/yan.couto/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Жирона" може розлучитися з одним зі своїх лідерів улітку наступного року. Претендентом на футболіста, котрий став відкриттям цього сезону, став мадридський "Реал".

Клуби розпочнуть переговори щодо гравця у січні 2024 року, повідомляє Marca.

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Тренерський штаб мадридського "Реала" збирається посилити склад після завершення цього сезону. Одним із претендентів на перехід до столичного клубу став футболіст каталонської "Жирони", яка продовжує лідирувати в турнірній таблиці Ла-Ліги.

Ян Коуту
Ян Коуту допоміг "Жироні" перемогти. Фото: instagram.com/yan.couto/

На кого націлився "Реал"

Карло Анчелотті шукає нового гравця на позиції правого латераля. Вибір італійського тренера зупинився на 21-річному Яні Коуту. Бразилець провів цього сезону 16 поєдинків, забив один гол і зробив п'ять результативних передач.

Права на Яна Коуту належать англійській "Манчестер Сіті". Футболіст виступає за "Жирону" на правах оренди. Каталонський клуб хоче викупити контракт молодого бразильця вже у січні для того, щоб улітку продати його до мадридського "Реалу" з вигодою для себе.

Нагадаємо, Буяльським цікавляться у Німеччині — чи відпустить "Динамо" гравця. 

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