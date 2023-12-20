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Жирона готова продать своего лидера в мадридский Реал

20 декабря 2023 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона готова продать своего лидера в мадридский Реал
Футболисты "Жироны" празднуют победу. Фото: instagram.com/yan.couto/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Жирона" может расстаться с одним из своих лидеров летом следующего года. Претендентом на футболиста, который стал открытием этого сезона, стал мадридский "Реал". 

Клубы вступят в переговоры по игроку в январе 2024 года, сообщает Marca

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Тренерский штаб мадридского "Реала" собирается усилить состав по завершению нынешнего сезона. Одним из претендентов на переход в столичный клуб стал футболист каталонской "Жироны", которая продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. 

Ян Коуту
Ян Коуту помог "Жироне" победить. Фото: instagram.com/yan.couto/

На кого нацелился "Реал" 

Карло Анчелотти ищет нового игрока на позицию правого латераля. Выбор итальянского тренера остановился на 21-летнем Яне Коуту. Бразилец провел в этом сезоне 16 поединков, забил один гол и сделал пять результативных передач. 

Права на Яна Коуту принадлежат английскому "Манчестер Сити". Футболист выступает за "Жирону" на правах аренды. Каталонский клуб хочет выкупить контракт молодого бразильца уже в январе для того, чтобы летом продать его в мадридский "Реал" с выгодой для себя. 

Напомним, Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли "Динамо" игрока. 

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику. 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

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