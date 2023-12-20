Жирона готова продать своего лидера в мадридский Реал

Футболисты "Жироны" празднуют победу. Фото: instagram.com/yan.couto/

Каталонская "Жирона" может расстаться с одним из своих лидеров летом следующего года. Претендентом на футболиста, который стал открытием этого сезона, стал мадридский "Реал".

Клубы вступят в переговоры по игроку в январе 2024 года, сообщает Marca.

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Тренерский штаб мадридского "Реала" собирается усилить состав по завершению нынешнего сезона. Одним из претендентов на переход в столичный клуб стал футболист каталонской "Жироны", которая продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги.

Ян Коуту помог "Жироне" победить. Фото: instagram.com/yan.couto/

На кого нацелился "Реал"

Карло Анчелотти ищет нового игрока на позицию правого латераля. Выбор итальянского тренера остановился на 21-летнем Яне Коуту. Бразилец провел в этом сезоне 16 поединков, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Права на Яна Коуту принадлежат английскому "Манчестер Сити". Футболист выступает за "Жирону" на правах аренды. Каталонский клуб хочет выкупить контракт молодого бразильца уже в январе для того, чтобы летом продать его в мадридский "Реал" с выгодой для себя.

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