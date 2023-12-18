Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси
Сразу два футболиста сборной Украины могут начать вторую половину текущего сезона в новом клубе. Михаил Мудрик и Виталий Миколенко стали трансферными целями итальянского гранда.
Оба украинских игрока могут продолжить карьеру на легендарном стадионе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Английский "Челси" уже на этой неделе получит предложение по трансферу Михаила Мудрика. Лондонцы могут согласиться на вариант с арендой украинского вингера сроком до конца текущего сезона. Единственным условием "синих" станет стабильная игровая практика футболиста.
А вот в случае с Виталием Миколенко речь идет о полноценной продаже футболиста. Украинский защитник удачно проводит этот сезон, в котором он уже забил два гола в двенадцати поединках. "Эвертон" согласится отпустить украинца за 23 млн евро.
Куда уйдут Миколенко и Мудрик
Претендентом на футболистов сборной Украины стал итальянский "Милан". Тренерский штаб "россонери" получил карт-бланш на усиление состава во время зимнего трансферного окна.
После 16 туров Серии А "Милан" идет на третьем месте в турнирной таблице. Помимо украинских футболистов, "россонери" интересуются еще тремя игроками из Италии и Испании.
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