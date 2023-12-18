Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Михаил Мудрик в матче против "Шеффилд Юнайтед". Фото: REUTERS/David Klein

Сразу два футболиста сборной Украины могут начать вторую половину текущего сезона в новом клубе. Михаил Мудрик и Виталий Миколенко стали трансферными целями итальянского гранда.

Оба украинских игрока могут продолжить карьеру на легендарном стадионе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Английский "Челси" уже на этой неделе получит предложение по трансферу Михаила Мудрика. Лондонцы могут согласиться на вариант с арендой украинского вингера сроком до конца текущего сезона. Единственным условием "синих" станет стабильная игровая практика футболиста.

А вот в случае с Виталием Миколенко речь идет о полноценной продаже футболиста. Украинский защитник удачно проводит этот сезон, в котором он уже забил два гола в двенадцати поединках. "Эвертон" согласится отпустить украинца за 23 млн евро.

Виталий Миколенко борется с соперником. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Куда уйдут Миколенко и Мудрик

Претендентом на футболистов сборной Украины стал итальянский "Милан". Тренерский штаб "россонери" получил карт-бланш на усиление состава во время зимнего трансферного окна.

После 16 туров Серии А "Милан" идет на третьем месте в турнирной таблице. Помимо украинских футболистов, "россонери" интересуются еще тремя игроками из Италии и Испании.

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