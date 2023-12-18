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Лунин пропустил, но это не помешало Реалу разгромить Вильярреал

18 декабря 2023 08:07
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунин пропустил, но это не помешало Реалу разгромить Вильярреал
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В семнадцатом туре чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл с "Вильярреалом". В основном составе "сливочных" вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Матч завершился победой "Реала", сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч "Реал" — "Вильярреал"

"Реал" открыл счет на 25-й минуте, когда разыграл отличную атаку, во время которой Модрич навесил на Беллингема и тот головой распечатал ворота соперника.

На 37-й минуте мадридцы забили второй мяч. После углового возникла суматоха у ворот "желтой субмарины" и Родриго с линии вратарской удвоил преимущество.

В начале второго тайма "Вильярреал" сократил отставание. Сначала Кроос ошибся на половине поля соперника, который несколькими точными передачами вывел Моралеса на свидание с Луниным, и тот обыграл украинца.

Однако интрига была недолго. Через десять минут Браим Диас после прорыва забил третий мяч — 3:1. Затем еще четыре минуты понадобилось Модричу, чтобы сделать счет разгромным — 4:1.

Лунин за этот матч получил от портала WhoScored оценку — 6.0.

"Реал" — "Вильярреал" — 4:1

Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Диас, 64, Модрич, 68 — Моралес, 54

"Реал": Лунин — Васкес, Рюдигер, Алаба (Н. Фернандес, 35), Менди (Гарсия, 46) — Вальверде, Модрич, Кроос (Чуамэни, 79), Беллингем (Себальос, 78) — Диас (Хоселу, 84) , Родриго

"Вильярреал": Йоргенсен — Альтимира, Альбиоль (Куэнка, 46), Манди, Педраса — Ахомаш (Тригерос, 74), Капу, Парехо, Баэна (Терратс, 29) — Ж. Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79)

Предупреждения: Беллингем, 67, Чуамэни, 84 — Альтимира, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85

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