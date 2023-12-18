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Лунін пропустив, але це не завадило Реалу розгромити Вільярреал

18 грудня 2023 08:07
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Агабекян Карен
редактор
Лунін пропустив, але це не завадило Реалу розгромити Вільярреал
Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У сімнадцятому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зіграв з "Вільярреалом". В основному складі "вершкових" вийшов український голкіпер Андрій Лунін.

Матч завершився перемогою "Реалу", повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов матч "Реал" — "Вільярреал"

"Реал" відкрив рахунок на 25-й хвилині, коли розіграв відмінну атаку, під час якої Модріч навісив на Беллінгема і той головою розпечатав ворота суперника.

На 37-й хвилині мадридці забили другий м'яч. Після кутового виникла метушня біля воріт "жовтої субмарини" і Родріго з лінії воротарського майданчика подвоїв перевагу.

На початку другого тайму "Вільярреал" скоротив відставання. Спочатку Кроос помилився на половині поля суперника, який кількома точними передачами вивів Моралеса на побачення з Луніним, і той обіграв українця.

Проте інтрига існувала недовго. Через десять хвилин Браїм Діас після прориву забив третій м’яч — 3:1. Потім ще чотири хвилини знадобилося Модрічу, щоб зробити рахунок розгромним — 4:1.

Лунін за цей матч отримав від порталу WhoScored оцінку — 6.0.

"Реал" — "Вільярреал" — 4:1

Голи: Беллінгем, 25, Родріго, 37, Діас, 64, Модрич, 68 — Моралес, 54

"Реал": Лунін — Васкес, Рюдігер, Алаба (Н. Фернандес, 35), Менді (Гарсія, 46) — Вальверде, Модрич, Кроос (Чуамені, 79), Беллінгем (Себальйос, 78) — Діас (Хоселу, 84), Родріго

"Вільярреал": Йоргенсен — Альтіміра, Альбіоль (Куенка, 46), Манді, Педраса — Ахомаш (Трігерос, 74), Капу, Парехо, Баена (Терратс, 29) — Ж. Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79)

Попередження: Беллінгем, 67, Чуамені, 84 — Альтіміра, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85

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