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Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не Челсі

18 грудня 2023 11:54
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Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не Челсі
Михайло Мудрик у матчі проти "Шеффілд Юнайтед". Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одразу два футболісти збірної України можуть розпочати другу половину поточного сезону у новому клубі. Михайло Мудрик та Віталій Миколенко стали трансферними цілями італійського гранда.

Обидва українські гравці можуть продовжити кар'єру на легендарному стадіоні, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Англійський "Челсі" вже цього тижня отримає пропозицію щодо трансферу Михайла Мудрика. Лондонці можуть погодитись на варіант з орендою українського вінгера терміном до кінця поточного сезону. Єдиною умовою "синіх" стане стабільна ігрова практика футболіста.

А от у випадку з Віталієм Миколенко йдеться про повноцінний продаж футболіста. Український захисник вдало проводить цей сезон, у якому він уже забив два голи у дванадцяти поєдинках. "Евертон" погодиться відпустити українця за 23 млн євро.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко бореться із суперником. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Куди підуть Миколенко та Мудрик

Претендентом на футболістів збірної України став італійський "Мілан". Тренерський штаб "россонері" отримав карт-бланш на посилення складу під час зимового трансферного вікна.

Після 16 турів Серії А "Мілан" йде на третьому місці у турнірній таблиці. Крім українських футболістів, "россонері" цікавляться ще трьома гравцями з Італії та Іспанії.

Нагадаємо, "Динамо" відмовило "Поліссю" у трансфері одного з гравців — що відомо. 

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