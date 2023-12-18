Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не Челсі
Одразу два футболісти збірної України можуть розпочати другу половину поточного сезону у новому клубі. Михайло Мудрик та Віталій Миколенко стали трансферними цілями італійського гранда.
Обидва українські гравці можуть продовжити кар'єру на легендарному стадіоні, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Англійський "Челсі" вже цього тижня отримає пропозицію щодо трансферу Михайла Мудрика. Лондонці можуть погодитись на варіант з орендою українського вінгера терміном до кінця поточного сезону. Єдиною умовою "синіх" стане стабільна ігрова практика футболіста.
А от у випадку з Віталієм Миколенко йдеться про повноцінний продаж футболіста. Український захисник вдало проводить цей сезон, у якому він уже забив два голи у дванадцяти поєдинках. "Евертон" погодиться відпустити українця за 23 млн євро.
Куди підуть Миколенко та Мудрик
Претендентом на футболістів збірної України став італійський "Мілан". Тренерський штаб "россонері" отримав карт-бланш на посилення складу під час зимового трансферного вікна.
Після 16 турів Серії А "Мілан" йде на третьому місці у турнірній таблиці. Крім українських футболістів, "россонері" цікавляться ще трьома гравцями з Італії та Іспанії.
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