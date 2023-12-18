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Динамо відмовило Поліссю у трансфері одного з гравців — що відомо

18 грудня 2023 09:43
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Динамо відмовило Поліссю у трансфері одного з гравців — що відомо
Володимир Шепелєв зіграв понад 200 матчів за "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво житомирського "Полісся" збирається посилити склад одразу двома молодими футболістами. Обидва гравці також перебувають у сфері інтересів київського "Динамо".

"Біло-сині" не хочуть посилювати склад конкурента своїм гравцем, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Володимир Шепелєв
Володимир Шепелєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

"Полісся" потрібен вихованець "Динамо"

"Динамо" опинилося на п'ятому рядку. Своєю чергою команда Олександра Шовковського відстає від "Полісся" на чотири бали. Житомирський клуб виявив інтерес до футболіста "біло-синіх", проте кияни не погодились на такий трансфер.

Йдеться про 26-річного півзахисника "Динамо" Володимира Шепелєва. Контракт футболіста діє до літа 2024 року, а сам він не є гравцем основного складу столичної команди. Цього сезону Шепелєв зіграв дев'ять матчів і не відзначився результативними діями.

Однак новий головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розраховує на досвідченого футболіста та збирається частіше випускати його в основному складі. Шепелєв поїде із киянами на зимовий збір.

Також "Полісся" цікавиться Олександром Пихальонком з "Дніпра-1", якого чутки також пов'язують із "Динамо".

Нагадаємо, Шовковський та Суркіс домовились купити в "Динамо" трьох футболістів.

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