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Полісся збудує у Житомирі новий стадіон

17 грудня 2023 21:52
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Агабекян Карен
редактор
Полісся збудує у Житомирі новий стадіон
Власник "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" знайшло вирішення проблеми зі стадіоном, який не має штучного освітлення. У клубу буде інша арена.

У Житомирі "Полісся" збудує новий футбольний стадіон, повідомила Tribuna.

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Оновлений стадіон "Полісся". Фото: zhitomir.life

Скільки буде вміщати арена

За інформацією джерела, "Полісся" хоче збудувати стадіон на приблизно 10 тисяч глядачів.

Зазначається, що проект нового стадіону буде представлено навесні 2024 року.

На новому стадіоні планують проводити не лише футбольні матчі, а й концерти та кіберспортивні заходи.

Додамо, що "Полісся" наразі грає на Центральному міському стадіоні Житомира. Арена була реконструйована в рамках проекту "Велике будівництво" та вміщує 6 тисяч глядачів. При цьому на стадіоні немає штучного освітлення. Як відомо, арена може мати проблеми з атестацією на другу частину сезону.

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