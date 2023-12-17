Полісся збудує у Житомирі новий стадіон

Власник "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" знайшло вирішення проблеми зі стадіоном, який не має штучного освітлення. У клубу буде інша арена.

У Житомирі "Полісся" збудує новий футбольний стадіон, повідомила Tribuna.

Читайте також:

Оновлений стадіон "Полісся". Фото: zhitomir.life

Скільки буде вміщати арена

За інформацією джерела, "Полісся" хоче збудувати стадіон на приблизно 10 тисяч глядачів.

Зазначається, що проект нового стадіону буде представлено навесні 2024 року.

На новому стадіоні планують проводити не лише футбольні матчі, а й концерти та кіберспортивні заходи.

Додамо, що "Полісся" наразі грає на Центральному міському стадіоні Житомира. Арена була реконструйована в рамках проекту "Велике будівництво" та вміщує 6 тисяч глядачів. При цьому на стадіоні немає штучного освітлення. Як відомо, арена може мати проблеми з атестацією на другу частину сезону.

Нагадаємо, наставник Довбика та Циганкова пояснив, чому не вірить у чемпіонство "Жирони".

Руслан Маліновський допоміг "Дженоа" сенсаційно відібрати очки у "Ювентуса".

У футболіста зупинилося серце у матчі з командою Забарного.

"Шахтар" взимку хоче позбутися Шведа, Петряка та ще трьох футболістів.

Олександр Зінченко тягне "Арсенал" вниз, — ексгравець збірної Англії розкритикував українця.