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Игрок и тренер Динамо стали лучшими в УПЛ в ноябре

11 декабря 2023 14:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игрок и тренер Динамо стали лучшими в УПЛ в ноябре
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская премьер-лига провела голосование, чтобы определить лучшего игрока и тренера в ноябре. На этот раз обе персоны представляют один клуб.

Больше всех болельщики оценили в ноябре игру киевского "Динамо", сообщили в УПЛ.

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Согласно с результатами голосования болельщиков, Владимир Бражко стал лучшим игроком ноября, а Александр Шовковский лучшим тренером.

В голосовании за лучшего игрока за полузащитника "Динамо" отдали голоса 37,2% фанатов. Молодой игрок опередил Александра Филиппова ("Днепр-1"), Илью Квасницу ("Рух") и Дениса Кузыка ("Кривбасс").

За и.о. главного тренера "Динамо" Шовковского проголосовали 36% фанатов. Специалист опередил Юрия Максимова ("Днепр-1"), Марино Пушича ("Шахтер") и Юрия Калитвинцева ("Полесье").

"Динамо" начало ноябрь с поражения донецкого "Шахтеру" (0:1) после чего подал в отставку главный тренер Мирча Луческу.

Когда киевлян возглавил Шовковский, то они победили "Кривбасс" (2:0) и "Рух" (2:0) в ноябре. В декабре команда уже обыграла "Металлист 1925" (4:2).

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленка.

"Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1".

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

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