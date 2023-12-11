Игрок и тренер Динамо стали лучшими в УПЛ в ноябре

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Украинская премьер-лига провела голосование, чтобы определить лучшего игрока и тренера в ноябре. На этот раз обе персоны представляют один клуб.

Больше всех болельщики оценили в ноябре игру киевского "Динамо", сообщили в УПЛ.

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Согласно с результатами голосования болельщиков, Владимир Бражко стал лучшим игроком ноября, а Александр Шовковский лучшим тренером.

В голосовании за лучшего игрока за полузащитника "Динамо" отдали голоса 37,2% фанатов. Молодой игрок опередил Александра Филиппова ("Днепр-1"), Илью Квасницу ("Рух") и Дениса Кузыка ("Кривбасс").

За и.о. главного тренера "Динамо" Шовковского проголосовали 36% фанатов. Специалист опередил Юрия Максимова ("Днепр-1"), Марино Пушича ("Шахтер") и Юрия Калитвинцева ("Полесье").

"Динамо" начало ноябрь с поражения донецкого "Шахтеру" (0:1) после чего подал в отставку главный тренер Мирча Луческу.

Когда киевлян возглавил Шовковский, то они победили "Кривбасс" (2:0) и "Рух" (2:0) в ноябре. В декабре команда уже обыграла "Металлист 1925" (4:2).

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