Гравець і тренер Динамо стали найкращими в УПЛ у листопаді

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Українська прем'єр-ліга провела голосування, щоб визначити найкращого гравця та тренера у листопаді. На цей раз обидві персони представляють один клуб.

Найбільше вболівальники оцінили у листопаді гру київського "Динамо", повідомили в УПЛ.

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Згідно з результатами голосування вболівальників, Володимир Бражко став найкращим гравцем листопада, а Олександр Шовковський найкращим тренером.

У голосуванні за найкращого гравця за півзахисника "Динамо" віддали голоси 37,2% фанів. Молодий гравець випередив Олександра Філіппова ("Дніпро-1"), Іллю Квасницю ("Рух") та Дениса Кузика ("Кривбас").

За в.о. головного тренера "Динамо" Шовковського проголосували 36% фанів. Фахівець випередив Юрія Максимова ("Дніпро-1"), Марино Пушича ("Шахтар") та Юрія Калитвинцева ("Полісся").

"Динамо" розпочало листопад із поразки донецького "Шахтарю" (0:1) після чого подав у відставку головний тренер Мірча Луческу.

Коли киян очолив Шовковський, то вони перемогли "Кривбас" (2:0) та "Рух" (2:0) у листопаді. У грудні команда вже обіграла "Металіст 1925" (4:2).

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