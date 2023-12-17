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Полесье построит в Житомире новый стадион

17 декабря 2023 21:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Полесье построит в Житомире новый стадион
Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" нашло решение проблемы со стадионом, который не имеет искусственного освещения. У клуба будет другая арена.

В Житомире "Полесье" построит новый футбольный стадион, сообщила Tribuna.

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Обновленный стадион "Полесье". Фото: zhitomir.life

Сколько будет вмещать арена

По информации источника, "Полесье" хочет построить стадион на приблизительно 10 тысяч зрителей.

Отмечается, что проект нового стадиона будет представлен весной 2024 года.

На новом стадионе планируют проводить не только футбольные матчи, но и концерты и киберспортивные мероприятия.

Добавим, что "Полесье" сейчас играет на Центральном городском стадионе Житомира. Арена была реконструирована в рамках проекта "Большое строительство" и вмещает 6 тысяч зрителей. При этом на стадионе нет искусственного освещения. Как известно, у стадиона могут возникнуть проблемы с аттестацией на вторую часть сезона.

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