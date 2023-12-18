Динамо отказало Полесью в трансфере одного из игроков — что известно

Владимир Шепелев сыграл более 200 матчей за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Руководство житомирского "Полесья" собирается усилить состав сразу двумя молодыми футболистами. Оба игрока также находятся в сфере интересов киевского "Динамо".

"Бело-синие" не хотят усиливать состав конкурента своим игроком, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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"Полесье" завершило первый круг сезона 2022/2023 на третьей строчке турнирной таблицы. Подопечные Юрия Калитвинцева отстают от "Кривбасса" и "Днепра-1" на два очка.

Владимир Шепелев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Полесье" нужен воспитанник "Динамо"

"Динамо" оказалось на пятой строчке. В свою очередь команда Александра Шовковского отстает от "Полесья" на четыре балла. Житомирский клуб проявил интерес к футболисту "бело-синих", однако киевляне не согласились на такой трансфер.

Речь идет про 26-летнего полузащитника "Динамо" Владимира Шепелева. Контракт футболиста действует до лета 2024-го года, а сам он не является игроком основного состава столичной команды. В нынешнем сезоне Шепелев сыграл девять матчей и не отметился результативными действиями.

Однако новый главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассчитывает на опытного футболиста и собирается чаще выпускать его в основном составе. Шепелев поедет с киевлянами на зимний сбор.

Также "Полесье" интересуется Александром Пихаленком из "Днепра-1", которого слухи также связывают с "Динамо".

Напомним, Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

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