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Динамо отказало Полесью в трансфере одного из игроков — что известно

18 декабря 2023 09:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо отказало Полесью в трансфере одного из игроков — что известно
Владимир Шепелев сыграл более 200 матчей за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство житомирского "Полесья" собирается усилить состав сразу двумя молодыми футболистами. Оба игрока также находятся в сфере интересов киевского "Динамо". 

"Бело-синие" не хотят усиливать состав конкурента своим игроком, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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"Полесье" завершило первый круг сезона 2022/2023 на третьей строчке турнирной таблицы. Подопечные Юрия Калитвинцева отстают от "Кривбасса" и "Днепра-1" на два очка. 

Владимир Шепелев
Владимир Шепелев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Полесье" нужен воспитанник "Динамо"

"Динамо" оказалось на пятой строчке. В свою очередь команда Александра Шовковского отстает от "Полесья" на четыре балла. Житомирский клуб проявил интерес к футболисту "бело-синих", однако киевляне не согласились на такой трансфер. 

Речь идет про 26-летнего полузащитника "Динамо" Владимира Шепелева. Контракт футболиста действует до лета 2024-го года, а сам он не является игроком основного состава столичной команды. В нынешнем сезоне Шепелев сыграл девять матчей и не отметился результативными действиями. 

Однако новый главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассчитывает на опытного футболиста и собирается чаще выпускать его в основном составе. Шепелев поедет с киевлянами на зимний сбор. 

Также "Полесье" интересуется Александром Пихаленком из "Днепра-1", которого слухи также связывают с "Динамо". 

Напомним, Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов. 

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