Шовковский и Суркис договорились купить в Динамо троих футболистов
Киевское "Динамо" все-таки выйдет в январе на трансферный рынок. Будущие покупки уже обсудили главный тренер Александр Шовковский и президент Игорь Суркис.
Решения по трансферам были приняты на специальной встрече тренера и владельца "Динамо", сообщил инсайдер Дмитрий Пасечник.
"Динамо" нужны три футболиста
По информации источника, встреча по усилению клуба состоялась 16 декабря.
Во время общения тренер довел президенту, что команде нужны центральный защитник, центральный полузащитник и вингер. Игроки на эти проблемные позиции будут пытаться подписать в зимнее трансферное окно.
Отметим, что на позицию вингера в "Динамо" активно сватают лидеров "Днепра-1" Алексея Гуцуляка и "Черноморца" Максима Брагару. Относительно центральных защитника и полузащитника слухов и информации от инсайдеров пока не было.
Отметим, что в начале ноября из "Динамо" ушел Мирча Луческу, а Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера. При новом тренере клуб выиграл все четыре матча, а Александр потерял приставку "и.о."
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