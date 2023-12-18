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Шовковский и Суркис договорились купить в Динамо троих футболистов

18 декабря 2023 09:13
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шовковский и Суркис договорились купить в Динамо троих футболистов
Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" все-таки выйдет в январе на трансферный рынок. Будущие покупки уже обсудили главный тренер Александр Шовковский и президент Игорь Суркис.

Решения по трансферам были приняты на специальной встрече тренера и владельца "Динамо", сообщил инсайдер Дмитрий Пасечник.

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По информации источника, встреча по усилению клуба состоялась 16 декабря.

Во время общения тренер довел президенту, что команде нужны центральный защитник, центральный полузащитник и вингер. Игроки на эти проблемные позиции будут пытаться подписать в зимнее трансферное окно.

Отметим, что на позицию вингера в "Динамо" активно сватают лидеров "Днепра-1" Алексея Гуцуляка и "Черноморца" Максима Брагару. Относительно центральных защитника и полузащитника слухов и информации от инсайдеров пока не было.

Отметим, что в начале ноября из "Динамо" ушел Мирча Луческу, а Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера. При новом тренере клуб выиграл все четыре матча, а Александр потерял приставку "и.о."

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