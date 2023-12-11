В Динамо Киев официально назначили Шовковского постоянным главным тренером

Александр Шовковский во время тренировки. Иллюстративное фото: оф.сайт "Динамо Киев"

Руководящий состав футбольного клуба "Динамо Киев" назначил экс-вратаря и одного из тренеров команды Александра Шовковского главным тренером команды на постоянной основе. Первый матч под официальным руководством легенды украинского футбола состоится уже в следующем году.

Об этом футбольный клуб сообщил в соцсетях.

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Как отмечается, экс-вратарь сборной Украины состоял в должности в.и.о главного тренера в последних четырех поединках после увольнения Мирчи Луческу. Тогда "бело-синие" получили 12 очков в УПЛ с общим счетом 10:2, и заняли пятое место в чемпионате Украины.

Также отмечается, что для самого Шовковского это первый вызов в его тренерской карьере. Перед этим он находился в тренерском штабе румынского специалиста, и заменял его во время лечения коксартроза весной-летом текущего года.

"Мы собрались с командой, посетил президент. Он сказал несколько слов, я с ребятами переговорил. В принципе, ничего такого не произошло. Я поблагодарил ребят за то время, что я с ними работаю как исполняющий обязанности главного тренера", — сказал об этом Шовковский во время пресс-конференции после победы над "Оболонью".

Мнение президента клуба

Работу Шовковского положительно оценил и президент клуба Игорь Суркис. Он заявил, что суперзвезда украинского футбола начинает искоренять навязанный Луческу фактически тоталитарный тренировочный режим.

"Игра изменилась. Настроение очень хорошее у футболистов. Они, как говорится, расслабились, потому что Луческу был тренер такой тоталитарный и, как говорится — спрашивал с них очень строго. Будет зимний перерыв — будем ждать, как будет дальше", — рассказал он в комментарии FootballHub.

Отметим, что под руководством Александра Шовковского "Динамо" одержало четыре победы, проиграв всего две игры. Первый матч в официальном статусе легендарного голкипера как главного тренера состоится после зимнего межсезонья против харьковского "Металлиста-1925".

Напомним, что сегодня во время 17 тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" на своем стадионе принимало "Оболонь". Матч завершился со счётом 2:0.

В то же время Александр Шовковский назвал будущих лидеров киевского "Динамо", выделив Назара Волошина, Антона Царенко и Самбу Диалло.