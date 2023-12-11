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В Динамо Київ офіційно призначили Шовковського постійним головним тренером

11 грудня 2023 18:25
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Ілля Рябінін
редактор
В Динамо Київ офіційно призначили Шовковського постійним головним тренером
Олександр Шовковський під час тренування. Ілюстративне фото: оф.сайт "Динамо Київ"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Керівний склад футбольного клубу "Динамо Київ" призначив ексворотаря та одного з тренерів команди Олександра Шовковського головним тренером команди на постійній основі. Перший матч за офіційним головуванням легенди українського футболу відбудеться вже в наступному році.

Про це футбольний клуб повідомив у соцмережах.

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Як зазначається, ексворотар збірної України перебував на посаді т.в.о головного тренера в останніх чотирьох поєдинках після звільнення Мірчі Луческу. Тоді "біло-сині" отримали 12 очок в УПЛ з загальним рахунком 10:2 та зайняли п'яте місце в чемпіонаті України.

Також зазначається, що для самого Шовковського, це — перший виклик в його тренерській кар'єрі. Перед цим він був у тренерському штабі румунського спеціаліста, та заміняв його під час лікування коксартрозу навесні-влітку поточного року.

"Ми зібралися з командою, завітав президент. Він сказав декілька слів, я з хлопцями переговорив. У принципі, нічого такого не відбулося. Я подякував хлопцям за той час, що я з ними працюю як виконувач обов'язків головного тренера", — сказав про це Шовковський під час пресконференції після перемоги над "Оболонню".

Думка президента клубу

Роботу Шовковського позитивно оцінив і президент клубу, Ігор Суркіс. Він заявив, що суперзірка українського футболу починає викорінювати нав'язаний Луческу фактично тоталітарний тренувальний режим. 

"Гра змінилася. Настрій дуже гарний у футболістів. Вони, як то кажуть, розслабилися, тому що Луческу був тренер такий тоталітарний і, як то кажуть — питав із них дуже суворо. Буде зимова перерва — будемо чекати, як буде далі", — розповів він в коментарі FootballHub

Наголосимо, що під керівництвом Олександра Шовковського "Динамо" здобуло чотири перемоги, програвши лише дві гри. Перший матч в офіційному статусі легендарного голкіпера як головного тренера, відбудеться після зимового міжсезоння проти харківського "Металіста-1925".

Нагадаємо, що сьогодні, під час 17 туру Української прем'єр-ліги київське "Динамо" на своєму стадіоні приймало "Оболонь". Матч завершився з рахунком 2:0.

Водночас Олександр Шовковський назвав майбутніх лідерів київського "Динамо", виокремивши Назара Волошина, Антона Царенка та Самбу Діалло. 

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