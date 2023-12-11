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Динамо у матчі з двома вилученнями обіграло Оболонь

11 грудня 2023 16:57
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Агабекян Карен
редактор
Динамо у матчі з двома вилученнями обіграло Оболонь
Автор переможного голу Беніто. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 17 туру Української прем'єр-ліги київське "Динамо" на своєму стадіоні приймало "Оболонь". У першому колі динамівці перемогли "пивоварів" 4:2, але поступилися у Кубку України — 0:1.

У новому матчі "Динамо" перемогло з рахунком 2:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як пройшла гра "Динамо" — "Оболонь"

З "Оболонню" "Динамо" завжди важко грати, і новий матч це підтвердив. При цьому спочатку здавалося, що буде легка перемога, адже на 13-й хвилині гості залишилися у меншості після фолу останньої надії від Вовкуна. Центральний захисник збив Ваната, що вибігав на ворота.

Після вилучення "Оболонь" закрилася на своїй половині поля та жорстко грала з динамівцями. У цій ситуації команді Олександра Шовковського стало складно грати та створювати моменти.

У другому таймі "Динамо" змогло забити, хоч і важко. На 67-й хвилині Беніто, що вийшов на заміну, після відскоку від Нагієва отримав м'яч у штрафному майданчику і пробив між ніг Кічаку.

Складніше "Оболоні" стало на 84-й хвилині, коли Мороз отримав другу жовту картку, яка перетворилася у червону.

Через хвилину після другого вилучення Лук'янчук збив у своєму штрафному майданчику Буяльського, і суддя після ВАР призначив пенальті. З 11 метрів Ванат пробив у лівий нижній кут воріт, а воротар стрибав у правий.

"Динамо" — "Оболонь" — 2:0

Голи: Беніто, 67, Ванат, 89 (п.)

Вилучення: Вовкун, 13, Мороз, 84

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