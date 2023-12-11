Динамо в матче с двумя удалениями обыграло Оболонь

Автор победного гола Бенито. Фото: "Динамо" Киев

В рамках 17-го тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" на своем стадионе принимало "Оболонь". В первом круге динамовцы победили "пивоваров" 4:2, но уступили в Кубке Украины — 0:1.

В новом матче "Динамо" победило со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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С "Оболонью" "Динамо" всегда тяжело играть и новый матч это подтвердил. При этом, сначала казалось, что будет легкая победа, ведь на 13-й минуте гости остались в меньшинстве после фола последней надежды от Вовкуна. Центральный защитник сбил выбегавшего на ворота Ваната.

После удаления "Оболонь" закрылась на своей половине поля и жестко играла с динамовцами. В этом ситуации команде Александра Шовковского стало сложно играть и создавать моменты.

Во втором тайме "Динамо" смогло забить, хоть и с трудом. На 67-й минуте вышедший на замену Бенито после отскока от Нагиева получил мяч в штрафной и пробил между ног Кичаку.

Сложнее "Оболони" стало на 84-й минуте, когда Мороз получил вторую желтую карточку и затем красную.

Через минуту после второго удаления Лукьянчук сбил в своей штрафной Буяльского, и судья после ВАР назначил пенальти. С 11 метров Ванат пробил в левый нижний угол ворот, а вратарь прыгал в правый.

"Динамо" — "Оболонь" — 2:0

Голы: Бенито, 67, Ванат, 89 (п.)

Удаления: Вовкун, 13, Мороз, 84

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