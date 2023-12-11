Відеотрансляція матчу Динамо — Оболонь

"Динамо" Київ перед минулим матчем із "Металістом 1925". Фото: "Динамо"

У рамках 17 туру Української прем'єр-ліги відбудеться київське дербі. "Динамо" Олександра Шовковського зіграє проти "Оболоні" Валерія Іващенка.

Відеотрансляція матчу буде доступна на YouTube-каналі Football Hub, плеєр якого буде в цій новині на порталі Новини.LIVE.

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Для "Динамо" майбутній матч важливий не лише стосовно місця в турнірній таблиці. Команда Шовковського хоче взяти реванш за виліт у Кубку України. Тоді кияни під керівництвом Мірчі Луческу поступилися з рахунком 0:1.

"Динамо" підходить до матчу після трьох поспіль перемог під керівництвом нового в.о. головного тренера. "Оболонь" не вигравала в останніх шести матчах — чотири поразки та дві нічиї.

Стартові склади

"Динамо": Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко — Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Міхавко, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.

"Оболонь": Кичак — Мединський, Карась, Вовкун, Лук'янчук, Прокопенко — Черненко, Мороз, Косовський — Краснопор, Тарануха.

Запасні: Федоровський, Рибка, Суханов, Фатєєв, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Муха, Даниленко, Корх.

Початок матчу: 15:00 за київським часом!

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