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Видеотрансляция матча Динамо — Оболонь

11 декабря 2023 14:57
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Агабекян Карен
редактор
Видеотрансляция матча Динамо — Оболонь
"Динамо" Киев перед прошлым матчем с "Металлистом 1925". Фото: "Динамо"
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Агабекян Карен
редактор

В рамках 17-го тура Украинской премьер-лиги состоится киевское дерби. "Динамо" Александра Шовковского сыграет против "Оболони" Валерия Иващенко.

Видео трансляция матча будет доступна на YouTube-канале Football Hub, плеер которого будет в этой новости на портале Новини.LIVE.

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"Динамо" — "Оболонь"

Для "Динамо" предстоящий мат важен не только в плане места в турнирной таблице. Команда Шовковского хочет взять реванш за вылет в Кубке Украины. Тогда киевляне под руководством Мирчи Луческу уступили со счетом 0:1.

"Динамо" подходит к матчу после трех подряд побед под руководством нового и.о. главного тренера. "Оболонь" не выигрывала в последних шести матчах — четыре поражения и две ничьи.

Стартовые составы

"Динамо": Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак — Бражко — Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев — Ванат.

Запасные: Нещерет, Овчаренко, Андриевский, Караваев, Супряга, Малыш, Диалло, Михавко, Царенко, Биловар, Бенито, Рамадани.

"Оболонь": Кичак — Мединский, Карась, Вовкун, Лукьянчук, Прокопенко — Черненко, Мороз, Косовский — Краснопор, Тарануха.

Запасные: Федоровский, Рыбка, Суханов, Фатеев, Осман, Нагиев, Чернов, Груша, Муха, Даниленко, Корх.

Начало матча: 15:00 по киевскому времени!

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