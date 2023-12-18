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Шовковський та Суркіс домовились купити в Динамо трьох футболістів

18 грудня 2023 09:13
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Агабекян Карен
редактор
Шовковський та Суркіс домовились купити в Динамо трьох футболістів
Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" все ж таки вийде у січні на трансферний ринок. Майбутні покупки вже обговорили головний тренер Олександр Шовковський та президент Ігор Суркіс.

Рішення щодо трансферів були ухвалені на спеціальній зустрічі тренера та власника "Динамо", повідомив інсайдер Дмитро Пасічник.

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За інформацією джерела, зустріч щодо посилення клубу відбулася 16 грудня.

Під час спілкування тренер довів президенту, що команді потрібні центральний захисник, центральний півзахисник та вінгер. Гравців на ці проблемні позиції намагатимуться підписати у зимове трансферне вікно.

Зазначимо, що на позицію вінгера в "Динамо" активно сватають лідерів "Дніпра-1" Олексія Гуцуляка та "Чорноморця" Максима Брагару. Стосовно центральних захисника та півзахисника чуток та інформації від інсайдерів поки не було.

Зазначимо, що на початку листопада із "Динамо" пішов Мірча Луческу, а Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера. При новому тренері клуб виграв усі чотири матчі, а Олександр втратив приставку "в.о."

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