Трубін сильно виріс — тренер Бенфіки похвалив українця

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/slbenfica/

У рамках 14 туру чемпіонату Португалії з футболу "Бенфіка" в гостях обіграла "Брагу". Анатолій Трубін став одним із героїв матчу.

Тренер "орлів" Рогер Шмідт високо оцінив гру українського голкіпера, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Єдиний гол у поєдинку "Браги" із "Бенфікою" вже на третій хвилині забив Каспер Тенгсдедт. Господарі поля неодноразово могли забити у ворота "орлів", проте Анатолій Трубін у цьому матчі шість разів врятував ворота своєї команди. Фінальний сейв він зробив наприкінці матчу.

Що сказав Шмідт про Трубіна

"На останніх хвилинах поєдинку наш воротар продемонстрував свої найкращі якості. Це саме те, через що ми хотіли бачити Трубіна в "Бенфіці". Він був упевнений у власних силах і не підвів партнерів по команді", — розповів Рогер Шмідт.

Трубін став найкращим гравцем матчу. Фото: instagram.com/slbenfica/

Тренер "Бенфіки" окремо наголосив на прогресі українського голкіпера "орлів". Наставник заявив, що Анатолій Трубін "сильно виріс" за останні місяці й "додає у кожному матчі".

Також Рогер Шмідт розповів про талант Анатолій Трубіна розпочинати атаки "Бенфіки" точними передачами на партнерів по команді. Українець повністю впорався із хвилюванням, став більш впевненим у собі та демонструє гру високого класу.

Завдяки перемозі у цьому матчі "Бенфіка" повернулася на перше місце у турнірній таблиці.

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