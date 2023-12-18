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Трубин сильно вырос — тренер Бенфики похвалил украинца

18 декабря 2023 08:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин сильно вырос — тренер Бенфики похвалил украинца
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" в гостях обыграла "Брагу". Анатолий Трубин стал одним из героев матча. 

Тренер "орлов" Рогер Шмидт высоко оценил игру украинского голкипера, сообщает официальный сайт клуба. 

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Единственный гол в поединке "Браги" с "Бенфикой" уже на третьей минуте забил Каспер Тенгсдедт. Хозяева поля неоднократно могли забить в ворота "орлов", однако Анатолий Трубин в этом матче шесть раз спас ворота своей команды. Финальный сэйв он сделал в конце матча. 

Что сказал Шмидт про Трубина 

"На последних минутах поединка наш вратарь продемонстрировал свои лучшие качества. Это именно то, из-за чего мы хотели видеть Трубина в "Бенфике". Он был уверен в собственных силах и не подвел партнеров по команде", — рассказал Рогер Шмидт.

Анатолий Трубин
Трубин стал лучшим игроком матча. Фото: instagram.com/slbenfica/

Тренер "Бенфики" отдельно отметил прогресс украинского голкипера "орлов". Наставник заявил, что Анатолий Трубин "сильно вырос" за последние месяцы и "прибавляет в каждом матче". 

Также Рогер Шмидт рассказал о таланте Анатолий Трубина начинать атаки "Бенфики" точными передачами на партнеров по команде. Украинец полностью справился с волнением, стал более уверенным в себе и демонстрирует игру высокого класса. 

Благодаря победе в этом матче "Бенфика" вернулась на первое место в турнирной таблице. 

Напомним, Лунин пропустил, но это не помешало "Реалу" разгромить "Вильярреал". 

Наставник Довбика и Цыганкова объяснил, почему не верит в чемпионство "Жироны". 

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