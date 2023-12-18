Трубин сильно вырос — тренер Бенфики похвалил украинца

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/slbenfica/

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" в гостях обыграла "Брагу". Анатолий Трубин стал одним из героев матча.

Тренер "орлов" Рогер Шмидт высоко оценил игру украинского голкипера, сообщает официальный сайт клуба.

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Единственный гол в поединке "Браги" с "Бенфикой" уже на третьей минуте забил Каспер Тенгсдедт. Хозяева поля неоднократно могли забить в ворота "орлов", однако Анатолий Трубин в этом матче шесть раз спас ворота своей команды. Финальный сэйв он сделал в конце матча.

Что сказал Шмидт про Трубина

"На последних минутах поединка наш вратарь продемонстрировал свои лучшие качества. Это именно то, из-за чего мы хотели видеть Трубина в "Бенфике". Он был уверен в собственных силах и не подвел партнеров по команде", — рассказал Рогер Шмидт.

Трубин стал лучшим игроком матча. Фото: instagram.com/slbenfica/

Тренер "Бенфики" отдельно отметил прогресс украинского голкипера "орлов". Наставник заявил, что Анатолий Трубин "сильно вырос" за последние месяцы и "прибавляет в каждом матче".

Также Рогер Шмидт рассказал о таланте Анатолий Трубина начинать атаки "Бенфики" точными передачами на партнеров по команде. Украинец полностью справился с волнением, стал более уверенным в себе и демонстрирует игру высокого класса.

Благодаря победе в этом матче "Бенфика" вернулась на первое место в турнирной таблице.

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