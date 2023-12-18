Жирона, Барселона чи Атлетико — Анчелотті назвав головного конкурента Реала

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Мадридський "Реал" знову вийшов на перше місце у чемпіонаті Іспанії. При цьому у "Жирони" на один бал менше та гра в запасі.

Оскільки боротьба за чемпіонський титул дуже завзята, головний тренер "Реала" Карло Анчелотті назвав найбільших конкурентів у титульних перегонах. Слова фахівця навела Marca.

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Selamat pagi mads!



Berikut highlights Real Madrid vs Villareal (4-1) bagi yang kelewatan atau ketiduran kayak ane 😅 pic.twitter.com/VogDTWL5NF — Madrid Mads (@RMadridMads) December 18, 2023

Окрім "Реала" та "Жирони" поборотися за титул ще можуть "Барселона" та "Атлетіко".

Анчелотті чекає на важку боротьбу за титул

За словами головного тренера "Реала", "Жирона" наразі є головним конкурентом його клубу. При цьому сезон Ла-Ліги настільки довгий, що "Атлетіко" та "Барселона" зберігають шанси поборотися за чемпіонство.

"Наразі головний конкурент — "Жирона", але турнір у Ла Лізі дуже довгий, і боротьба за участю "Атлетіко" і "Барселони" буде дуже завзятою до самого кінця", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що у 17-му турі чемпіонату Іспанії "Атлетіко" та "Барселона" втратили очки, "Реал" переміг "Вільярреал", а "Жирона" зіграє свій матч 18 грудня.

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