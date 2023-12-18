Жирона, Барселона или Атлетико — Анчелотти назвал главного конкурента Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Мадридский "Реал" снова вышел на первое место в чемпионате Испании. При этом у "Жироны" на один балл меньше и игра в запасе.

Поскольку борьба за чемпионский титул очень упорная, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал наибольших конкурентов в титульной гонке. Слова специалиста привела Marca.

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Selamat pagi mads!



Berikut highlights Real Madrid vs Villareal (4-1) bagi yang kelewatan atau ketiduran kayak ane 😅pic.twitter.com/VogDTWL5NF — Madrid Mads (@RMadridMads) December 18, 2023

Кроме "Реала" и "Жироны" побороться за титул еще могут "Барселона" и "Атлетико".

Анчелотти ждет тяжелую борьбу за титул

По словам главного тренера "Реала", "Жирона" сейчас является главным конкурентом его клуба. При этом сезон Ла Лиги настолько длинный, что "Атлетико" и "Барселона" сохраняют шансы побороться за чемпионство.

"На текущий момент главный конкурент — "Жирона", но турнир в Ла Лиге очень длинный, и борьба с участием "Атлетико" и "Барселоны" будет очень упорной до самого конца", — сказал Анчелотти.

Отметим, что в 17-м туре чемпионата Испании "Атлетико" и "Барселона" потеряли очки, "Реал" победил "Вильярреал", а "Жирона" сыграет свой матч 18 декабря.

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