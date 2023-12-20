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Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли Динамо игрока

20 декабря 2023 09:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли Динамо игрока
Бражко и Буяльский перед штрафным ударом. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер и капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский остается в сфере интересов нескольких зарубежных клубов. Представители чемпионатов Италии и Германии готовы предложить контракт опытному игроку. 

"Динамо" отпустит Буяльского при одном важном условии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato

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Уже несколько лет подряд Виталий Буяльский является одним из самых результативных футболистов "Динамо". В сезоне 2023/2024 полузащитник забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах за киевскую команду. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может уйти Буяльский 

Контракт 30-летнего футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2025-го года, однако капитан "бело-синих" может начать следующий сезон в новом клубе. Речь идет об одной из зарубежных команд. 

В услугах Виталия Буяльского заинтересованы немецкие "Вольфсбург" и "Боруссия" (Менхенгладбах), которые собираются сделать в "Динамо" запрос о трансферной стоимости футболиста. Остается интерес и со стороны римского "Лацио". 

"Динамо" отпустит своего капитана в другой клуб, если киевскому клубу предложат за футболиста как минимум два миллиона евро. Главным условием трансфера будет желание самого игрока сменить команду, однако известно, что Буяльский хочет продолжить карьеру в "Динамо".

Напомним, "Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику. 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

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