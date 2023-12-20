Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли Динамо игрока
Лидер и капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский остается в сфере интересов нескольких зарубежных клубов. Представители чемпионатов Италии и Германии готовы предложить контракт опытному игроку.
"Динамо" отпустит Буяльского при одном важном условии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.
Уже несколько лет подряд Виталий Буяльский является одним из самых результативных футболистов "Динамо". В сезоне 2023/2024 полузащитник забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах за киевскую команду.
Куда может уйти Буяльский
Контракт 30-летнего футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2025-го года, однако капитан "бело-синих" может начать следующий сезон в новом клубе. Речь идет об одной из зарубежных команд.
В услугах Виталия Буяльского заинтересованы немецкие "Вольфсбург" и "Боруссия" (Менхенгладбах), которые собираются сделать в "Динамо" запрос о трансферной стоимости футболиста. Остается интерес и со стороны римского "Лацио".
"Динамо" отпустит своего капитана в другой клуб, если киевскому клубу предложат за футболиста как минимум два миллиона евро. Главным условием трансфера будет желание самого игрока сменить команду, однако известно, что Буяльский хочет продолжить карьеру в "Динамо".
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