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Шовковский хочет вернуть Супрягу в большой футбол

19 декабря 2023 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Шовковский хочет вернуть Супрягу в большой футбол
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Новый главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский не собирается искать нового центрального нападающего. Специалист хочет реанимировать карьеру Владислава Супряги.

Об этом сообщил журналист Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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Отметим, что ранее "вернуть" Супрягу в большой футбол не смог Мирча Луческу. Затем у игрока были проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил почти два года.

Супряга может стать конкурентом Ваната и Бенито

По словам источника, Шовковский верит, что Супряга может вернуться на высокий уровень, поскольку он стал более опытным футболистом.

"Шовковский хочет дать шанс Супряге. Это логичное решение. В феврале Владу исполнится 24 года. Он через многое прошел. От статуса нового Шевченко до ненужного игрока Луческу.

Сейчас он стал более опытным и получил шанс. У Супряги идеальная возможность доказать свою пригодность", — сказал Вацко.

Отметим, что после ухода Луческу Супряга сыграл в трех матчах, выходя на замену в концовке. За отведенное время Владислав сделал одну голевую передачу.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Супрягу в 1 млн евро.

Напомним, "Шахтер" подпишет игрока, который может стать лидером команды. 

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов. 

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

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