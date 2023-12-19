Шовковский хочет вернуть Супрягу в большой футбол

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Новый главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский не собирается искать нового центрального нападающего. Специалист хочет реанимировать карьеру Владислава Супряги.

Об этом сообщил журналист Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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Отметим, что ранее "вернуть" Супрягу в большой футбол не смог Мирча Луческу. Затем у игрока были проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил почти два года.

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По словам источника, Шовковский верит, что Супряга может вернуться на высокий уровень, поскольку он стал более опытным футболистом.

"Шовковский хочет дать шанс Супряге. Это логичное решение. В феврале Владу исполнится 24 года. Он через многое прошел. От статуса нового Шевченко до ненужного игрока Луческу.

Сейчас он стал более опытным и получил шанс. У Супряги идеальная возможность доказать свою пригодность", — сказал Вацко.

Отметим, что после ухода Луческу Супряга сыграл в трех матчах, выходя на замену в концовке. За отведенное время Владислав сделал одну голевую передачу.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Супрягу в 1 млн евро.

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