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Шовковський хоче повернути Супрягу у великий футбол

19 грудня 2023 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Шовковський хоче повернути Супрягу у великий футбол
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Новий головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський не збирається шукати нового центрального нападаючого. Фахівець хоче реанімувати кар'єру Владислава Супряги.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

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Зазначимо, що раніше "повернути" Супрягу у великий футбол не зміг Мірча Луческу. Потім гравець мав проблеми зі здоров'ям, через які він пропустив майже два роки.

Супряга може стати конкурентом Ваната та Беніто

За словами джерела, Шовковський вірить, що Супряга може повернутися на високий рівень, оскільки той став досвідченішим футболістом.

"Шовковський хоче дати шанс Супрязі. Це логічне рішення. У лютому Владу виповниться 24 роки. Він через багато пройшов. Від статусу нового Шевченка до непотрібного гравця Луческу.

Нині він став досвідченішим і отримав шанс. Супряга має ідеальну можливість довести свою придатність", — сказав Вацко.

Зазначимо, що після відходу Луческу Супряга зіграв у трьох матчах, виходячи на заміну наприкінці ігор. За відведений час Владислав зробив одну гольову передачу.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює Супрягу в 1 млн євро.

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