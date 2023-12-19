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Ребров розповів, хто може посилити збірну України

19 грудня 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров розповів, хто може посилити збірну України
Сергій Ребров під час пресконференції. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про футболістів, які можуть отримати шанс виявити себе у національній команді. Будь-який гравець з українським паспортом може отримати виклик від наставника.

Ребров заявив, що регулярно переглядає гру футболістів, які можуть потрапити до команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт VBET Ukraine.

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Після того, як Сергій Ребров очолив збірну України, шанс проявити себе в головній команді країни отримали багато гравців, які раніше не отримували запрошення чи ігрового часу в колективі. Головний тренер "синьо-жовтих" розповів про те, чому змінив ситуацію. Також він повідомив, як футболісти можуть потрапити до команди.

Сергій Ребров
Сергій Ребров на базі "Динамо". Скриншот YouTube

Нова ідея Реброва для збірної України

Тренерський штаб національної команди створив платформу, яка допомагає комплектувати кадровий склад "синьо-жовтих". Це допомагає Реброву та його помічникам переглядати багатьох футболістів, які претендують на влучення до збірної України.

За словами Реброва, його штаб переглядає не лише футболістів з "Динамо", "Шахтаря" та "Дніпра-1". Це стосується гравців усіх команд із Прем'єр-ліги. Також Ребров звертає увагу на українців із зарубіжних чемпіонатів, причому йдеться не лише про представників провідних чемпіонатів Європи.

Ребров заявив, що у збірних України, включно з молодіжною командою, діє єдина система, яка допомагає гравцям претендувати на виклик у табір "синьо-жовтих". Головною умовою є наявність у футболістів гарної форми та ігрової практики.

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