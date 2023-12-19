Ребров дав Довбику та Циганкову пораду, яка може вплинути на їхню кар'єру

Сергій Ребров. Фото: УАФ

У чемпіонаті Іспанії на першому місці йде "Жирона", яка випереджає на два очки мадридський "Реал". Двома лідерами команди є українці Артем Довбик та Віктор Циганков.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров в інтерв'ю ВЗБІРНА висловився про успіхи Довбика та Циганкова.

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Ребров дав важливу пораду Довбику та Циганкову

За словами Реброва, ніхто не чекав від "Жирони" такого виступу і це стало сюрпризом. Щодо гравців, тренер зазначив, що сподівається на подальший прогрес українців.

"Вони дуже впевнено виглядають і лідирують у Ла Лізі. Те, що там два ключові гравці збірної — це дуже важливо. Вони набудуть впевненості. Я сподіваюся, що вони далі прогресуватимуть", — сказав Ребров.

Також головний тренер збірної зазначив, що навколо Артема та Віктора багато чуток, які пов'язують їх із топовими клубами. Тому Ребров порадив футболістам не думати про трансфер та дограти сезон у "Жироні".

"Дуже важливо, щоб вони закінчили сезон у "Жироні", і подивимося, на якому місці, а потім уже думали про інші клуби, якщо вони цього хочуть", — сказав головний тренер.

У Довбика цього сезону в 17 матчах десять голів і шість асистів. Циганков у 16 іграх забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

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