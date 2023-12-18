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Днепр-1 и Ворскла претендуют на одного и того же тренера

18 декабря 2023 13:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Днепр-1 и Ворскла претендуют на одного и того же тренера
Шенол Гюнеш на послематчевой пресс-конференции. Фото: официальный сайт "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько клубов украинской Премьер-лиги связывают с авторитетным тренером из Турции. Шенол Гюнеш готов вернуться к активной работе и не исключает резкой смены вектора развития карьеры. 

Гюнеш может провести переговоры с рядом украинских клубов, сообщает Fanatik

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После завершения сезона 2023/2024 в украинской Премьер-лиге произойдет несколько тренерских перестановок. Одним из новичков дивизиона готов стать опытный турецкий тренер Шенол Гюнеш. Он может возглавить одну из двух команд, которые проявляют интерес к 71-летнему наставнику. 

Шенол Гюнеш
Шенол Гюнеш во время работы в Турции. Фото: instagram.com/senolgunesofficial/

Кто заинтересован в работе с Гюнешем 

Шенол Гюнеш известен тем, что тренировал многие турецкие команды. Также он руководил игрой сборной Турции, которая в 2002 году заняла третье место на Кубке Мира в Японии и Южной Корее. 

Последним местом работы Гюнеша был "Бешикташ", который выбил киевское "Динамо" из еврокубков в начале нынешнего сезона. Однако позже тренер был уволен из стамбульского клуба из-за плохих результатов команды. 

Слухи связывают Шенола Гюнеша с украинскими "Днепром-1" и "Ворсклой", которые летом могут остаться без тренеров. Виктор Скрипник и Юрий Максимов получат предложение от зарубежных клубов. Не исключено, что в Полтаве и Днепре будут искать новых наставников. Одну из этих вакансий может занять Шенол Гюнеш. 

Напомним, Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

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